Автопортал

Внимание! Прежде чем предлагать свои услуги, прошу внимательно ознакомиться с проектом! ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Нужен магазин литых дисков полностью идентичный по ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ и НАПОЛНЕНИЮ* этому: www.fox-wheels.com.ua (разделы РЕПЛИКА, НОВОСТИ, СТАТЬИ можно исключить). Организация каталога дисков/шин и системы подбора дисков/шин ПО ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка крупного автопортала:
Требуется разработка CMS + Дизайн.
К проекту прилагается краткое ТЗ (содержание проекта).
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