Создание сайта на Joomla "под ключ"

Сайты «под ключ»Закрыт41 заявка397 просмотров
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Требуется создать сайт компании на Joomla "под ключ".

На сайте будут стандартные разделы + небольшой каталог продукции, построенный на статьях.

Предпочтительна работа с командой.

Бюджет после обсуждения ТЗ.

Joomla
15 лет назад
jserge
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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