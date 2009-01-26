Необходимо разработать нечно среднее между социальной сетью и порталом. ТехЗадание имеется. Основные требования: наличие системы регистрации пользователей, рейтинга, голосования, загрузка фото/картинок на сервер, мождуль со статьями и трансляция их через RSS, возможность общения приватными сообщениями ...
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется разработать сайт для компании, которая занимается общестроительными работами (помещение под ключ, реконструкция зданий и помещений). Четкого ТЗ нет, жду идей от Вас. Главное требование: 1. наличие исполнителя в Москве, для личных встреч и обсуждения деталей ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $1000
Требуется разработать сайт для компании, которая занимается общестроительными работами (помещение под ключ, реконструкция зданий и помещений). Четкого ТЗ нет, жду идей от Вас. Главное требование: 1. наличие исполнителя в Москве, для личных встреч и обсуждения деталей ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт15 лет назад