MAIO

Иван Максимов MAIO

 
38 лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка социальной сети для дизайнеров

    Необходимо разработать нечно среднее между социальной сетью и порталом. ТехЗадание имеется. Основные требования: наличие системы регистрации пользователей, рейтинга, голосования, загрузка фото/картинок на сервер, мождуль со статьями и трансляция их через RSS, возможность общения приватными сообщениями ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт для строительной компании

    $1000

    Требуется разработать сайт для компании, которая занимается общестроительными работами (помещение под ключ, реконструкция зданий и помещений). Четкого ТЗ нет, жду идей от Вас. Главное требование: 1. наличие исполнителя в Москве, для личных встреч и обсуждения деталей ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт для строительной компании

    $1000

    Требуется разработать сайт для компании, которая занимается общестроительными работами (помещение под ключ, реконструкция зданий и помещений). Четкого ТЗ нет, жду идей от Вас. Главное требование: 1. наличие исполнителя в Москве, для личных встреч и обсуждения деталей ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад