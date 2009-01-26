Требуется разработать сайт для компании, которая занимается общестроительными работами (помещение под ключ, реконструкция зданий и помещений). Четкого ТЗ нет, жду идей от Вас. Главное требование: 1. наличие исполнителя в Москве, для личных встреч и обсуждения деталей ...