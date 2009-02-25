Сайт для строительной компании

$1000
Дизайн сайтовЗавершен43 заявки616 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать сайт для компании, которая занимается общестроительными работами (помещение под ключ, реконструкция зданий и помещений). Четкого ТЗ нет, жду идей от Вас.

Главное требование: 1. наличие исполнителя в Москве, для личных встреч и обсуждения деталей проекта, 2. наличие подобных работ в портфолио. Без этих двух пунктов можете не обращаться, писать в приват тоже не надо. Оставляйте все контакты здесь. С выбранным исполнителем свяжемся сами.

Желательно иметь уже какие-то идеи и наброски для того, чтобы мы выбрали именно Вас.

P.S. Исполнитель пока не найден. Нужен человек или команда с качественным портфолио/

15 лет назад
MAIO
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
HELL
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
46 отзывов(-1)
15 лет назад
$1000
21 день
Заказывали у Елены социальную сеть, а потом и сайт для строительной компании. По обоим проектам сработались просто замечательно. В дальнейшем продолжим наше сотрудничество.Были учтены все заявленые требования. Ответственно и грамотно подходит к выполнению работы.
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта, нарисовать

    *** Внимание. Проект актуален, несмотря на выбранных. Задача: нарисовать главную и 4 внутренних страницы. Тематика: аренда Есть внятное ТЗ со схемами и пр. Начало работы: 28/06/2010 Срок: 1,5 недели. Бюджет фиксированный: 5000 рублей + 1500 рублей бонус за своевременную сдачу работы Предоплата ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон под DataLife Engine

    $1000

    Необходим шаблон для игрового flash сайта. Необходимые условия: 1 Уникальность. 2 Скрипты, выделяющие самых активных участников. 3 Скрипт, если такой есть, позволяющий подсчитать самых активных участников, скачавших файлы с файлообменников. 4 Нужны топы игр с сайта : новое и ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен дизайн и верстка

    Нужен дизайн и верстка для адалт платника. Так как сроки горят просьба стучать и писать тем у кого есть время и возможности стучим 432450997

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн интернет-магазинов

    1. Дизайн для двух интернет-магазинов по продаже крупной бытовой техники. Страницы: главная категория товар +единый шаблон для корзины, текстовых страниц (например, доставка, оплата и пр.) 2. редизайн существующего сайта компании (для оптовых покупателей)

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проект политической социальной сети

    $1000

    Создание дизайна для соц. сети (примерное описание идеи проекта в приложенном файле). Нам не нужен просто дизайнер. Мы в поиске того, кто не только знает что такое web 2.0, но и сумеет сделать проект особенным. ...

    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рестайлинг сайта

    $1000

    Сайт www.ol-ma.ru. Система управления сайта - Joomla. Необходимо сделать: разработка структуры представления информации на сайте, более удобная навигация, перевёрстка 2-х шаблонов (главная страница и внутренняя), калькулятор, сервис "Заказ проекта", разработка схемы проезда.

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    15 лет назад