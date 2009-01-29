Дизайн для сайта

Требуется готовый для установки на движок шаблон+лого фирмы ( несложное без наворотов, простое и стильное) для сайта на Joomla 1.0.15 Lavra Edition. Тематика - seo-услуги+офлайн наружная реклама. Цветовая гамма и структура подобная этому http://www.ethnostyling.com/ru/paid/webdesign/joomla_templates/21599/ Подробности в ходе ...
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