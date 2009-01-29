Нужен дизайнер-flasher, для создания сайта Описание: Ресторан балканской икухни. Основное направлене - блюда на вертеле и на мангале. Нужно сделать очень "вкусный сайт". Пример того, что хочется - можно посмотреть здесь: http://webanet.ru/search.html?author=&category=76&keyword=&number=&x=38&y=13 Нужно сделать примерно так же, но с другой ...