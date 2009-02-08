Требуется разработать сайт ювелирной сети магазинов.

Имеется логотип, фирменный стиль, фотографии продуктов.

Задача - РАЗРАБОТАТЬ ДИЗАЙН САЙТА в соответствии с фирменным стилем.

Шаблонный дизайн неприемлем. Нужен уникальный, новый в своем роде дизайн. Предпочтение отдается не только качеству испольнени но и задумке сайта. Нравятся пространственные, легкие (в плане восприятия) работы студии лебедава. Наличие флеш, зависит от ваших предложений по реализации. Главное идея.

Вот не плохой пример http://www.zoloto585.ru/

От вас цена и сроки исполнения макета.

И еще - Мы не ищем дешовое решение. Качество работы - уровень оплаты.