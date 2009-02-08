Сайт интертейнмент компании,развлечения,шоу и т.д. Идей никаких,только пожелания чтобы было красиво и ярко.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать сайт ювелирной сети магазинов.
Имеется логотип, фирменный стиль, фотографии продуктов.
Задача - РАЗРАБОТАТЬ ДИЗАЙН САЙТА в соответствии с фирменным стилем.
Шаблонный дизайн неприемлем. Нужен уникальный, новый в своем роде дизайн. Предпочтение отдается не только качеству испольнени но и задумке сайта. Нравятся пространственные, легкие (в плане восприятия) работы студии лебедава. Наличие флеш, зависит от ваших предложений по реализации. Главное идея.
Вот не плохой пример http://www.zoloto585.ru/
От вас цена и сроки исполнения макета.
И еще - Мы не ищем дешовое решение. Качество работы - уровень оплаты.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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