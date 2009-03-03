Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен75 заявок673 просмотра
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Требуется разработать дизайн сайта по теме, связанной с грузоперевозками, заказом автотехники различного типа, предоставлением услуг по аренде автотехники.

Разрабатываемые сверстанные страницы:

- Главная страница

- Страница перевозчика

- Страница заказчика

- форма входа "логин и пароль"

Должны быть разработаны и включены в верстку графические элементы:

- для шапки

- для подвала

- для меню (слева, сверху, снизу)

- иконка для сайта

- баннеры 468Х60, 100Х100 по 2 штуки каждого размера

Шрифты страниц должны быть легко читаемыми и не мелкими, без засечек.

Вес (объем) графической составляющей должен быть минимальным.

Должны быть предоставлены исходные материалы (тексты, проект и т.п.), обеспечивающие получение конечного результата, в формате PSD или другом. Flach - анимация не приветствуется.

При успешном развитии, возможно длительное сотрудничество.

Предпочтение фрилансерам из Воронежа.

Дизайн сайта
15 лет назад
Obelchenko
Михаил 
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
Darcy
37 летЛитва
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$200
5 дней
Отличная работа, несмотря на случившуюся техническую задержку. Все исполнено идеально и учтены все замечания Заказчика. Тонкие моменты в работе профессионально отработаны и согласованы с Заказчиком. Рекомендую для тех, кто не знает чего хочет, но доверяет профессионалам.
Очень понравилось сотрудничать с Михаилом. Терпеливое отношение, своевременная оплата, никаких разногласий или придирок. В общем, всем рекомендую!
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