Лого+дизайн сайта для беременных

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Требуется разработка логотипа и дизайна сайта для беременных - "РОДНИК"

Сайт не будет обладать функциональной навороченностью - для него главное креативность,нестандартное размещение элементов,меню и так далее...тоже касается и логотипа.

Рассматриваются все варианты - выбирается один вариант и дорабатывается.

По логотипу сайта для беременных «Родник» - возможные варианты:

1.Схематичное изображение беременной женщины

2.Женщина и ребёнок

3.Поиграть со словом Родник – именно вода, родник, источник, пить и т.д. (например, из родника пьёт воду олень с оленёнком)

4.Растение, рядом с родником, скала, дерево тянется к солнцу

5. + собственные варианты либо комбинация представленных вариантов