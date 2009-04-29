Лого+дизайн сайта для беременных

Дизайн сайтовЗавершен27 заявок1203 просмотра
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#1$

Требуется разработка логотипа и дизайна сайта для беременных - "РОДНИК"

Сайт не будет обладать функциональной навороченностью - для него главное креативность,нестандартное размещение элементов,меню и так далее...тоже касается и логотипа.

Рассматриваются все варианты - выбирается один вариант и дорабатывается.

По логотипу сайта для беременных «Родник» - возможные варианты:

1.Схематичное изображение беременной женщины

2.Женщина и ребёнок

3.Поиграть со словом Родник – именно вода, родник, источник, пить и т.д. (например, из родника пьёт воду олень с оленёнком)

4.Растение, рядом с родником, скала, дерево тянется к солнцу

5. + собственные варианты либо комбинация представленных вариантов

Дизайн сайта
15 лет назад
kalinin79
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Победитель конкурса
highball
Olga Gurianova 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за плодотоврную и быструю работу. Все задания четкие и понятные. С уважением Ольга.
Заявки фрилансеров
highball
Olga Gurianova 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
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