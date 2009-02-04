Переделка шаблона дизайна

Был куплен шаблон дизайна на сайте Битрикса. Задача в том, чтобы переделать его под требования проекта. Скриншоты шаблона прикреплены в прикрепленном архиве.

Во-первых, требуется поменять цвета кнопок, фона и так далее ее под корпоративный стиль, поменять фотографии в шапке, вставить логотип.

Во-вторых, собрать из шаблона страницы под проект, дорисовка новых элементов почти не потребуется. 9 страниц (вывод FAQа, вывод статей, простой интернет магазин без возможности заказа и без кабинета пользователя)

пожалуйста, сразу ссылку на портфолио. положительные отзывы у исполнителя приветствуются.