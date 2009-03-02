Сверстать шаблон под wordpress

Необходимо сверстать(не нарисовать а сверстать с PSD) шаблон под wordpress (вместе с табами и всем что есть в макете). Указывайте ценник, сроки и примеры аналогичных работ. Только здесь. В личку и icq не писать - сразу в игнор.

Макет находится по адресу http://elv.su/blank.jpg

Предпочтение тем у кого есть такие работы в портфолио.

PS исполнитель не справляется по объективным причинам поэтому проект повторяю