Сверстать шаблон под wordpress

$30
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок693 просмотра
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Необходимо сверстать(не нарисовать а сверстать с PSD) шаблон под wordpress (вместе с табами и всем что есть в макете). Указывайте ценник, сроки и примеры аналогичных работ. Только здесь. В личку и icq не писать - сразу в игнор.

Макет находится по адресу http://elv.su/blank.jpg

Предпочтение тем у кого есть такие работы в портфолио.

PS исполнитель не справляется по объективным причинам поэтому проект повторяю

WordPress
15 лет назад
elvencedor
Павел 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
Выбранные исполнители
ShibaOn
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов
15 лет назад
$20
3 дня
Отлично справился с работой! Я безумно доволен тем как Валерий выполнил задание - качественно, на совесть! Буду обязательно сотрудничать с ним дальше - этот фрилансер действительно профессионал!
Сотрудничать с Павлом легко и приятно, полное взаимопонимание. Рекомендую!
bakunia
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
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