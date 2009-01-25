Нужен дизайн сайта для скрипта

Требуется создать профессиональный дизайн сайта (главная и внутренняя страницы) Подробности в ТЗ Предлагать только с указанным бюджетом!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
дизайн на подобие такого только на html
Пишите сроки и цену
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