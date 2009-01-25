Нужен дизайн сайта для скрипта

Должен был доплатить остаток суммы на этой неделе. Неделя прошла , денег нет. Не красиво так поступать. не советую этого заказчика , тем более общаться с ним трудно .иногда не знает чего хочет. + еще просил сделать верстку без дополнительной оплаты — это уже наглость не знаю , как ему люди ставили положительные отзывы .