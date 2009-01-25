Дизайн и верстка шаблона для DLE

Необходимо сделать дизайн для только-что запущеного инет-мага www.data-trade.com.ua, а также порезку даного диза и логотип. Нужна главная страница и страница для всех остальных разделов. Будет несколько простых страниц вроде «Контакты», «Оборудование», «Цены» и т.д. На ...