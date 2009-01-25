Шапка для магазина одежды

# 1 — $

Есть интернет-магазин одежды — http://tckshop.prostoprint.com

Нужно сделать шапку. Размеры: ширина - 970 пикселей, высота - 170 пикселей (допускается +/-).

Материалы можно найти в Google. Ключевые слова: тектоник, tecktonik, electrodance. Приветсвуются звездочки, но не приветсвуется орел тектоник. Возможные варианты шапки с текстом и без, если используете текст, то: "Интернет-магазин одежды в стиле Tecktonik" или "Одежда в стиле Tecktonik", слово тектоник в этом случае желательно не просто написать, а отобразить как на http://tck01.fr (смотрим прелоадер).