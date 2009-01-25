Дизайн WebAsyst Shop-Script

Необходимо сверстать(не нарисовать а сверстать с PSD) шаблон под wordpress (вместе с табами и всем что есть в макете). Указывайте ценник, сроки и примеры аналогичных работ. Только здесь. В личку и icq не писать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с несостоятельностью предыдущего дизайнера, необходим дизайн.
Есть концепция. Нужно все остальное - дизайн, вёрстка.
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