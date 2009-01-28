Приватный проект для Студии Дизайна (Carissalmo)

Нужен дизайн главной страницы сайта для экспертного бюро.

На главной нужно разместить:

- Вместо логотипа в шапке поставить наименование организации

- 4 пункта меню горизонтально. Выпадающее меню будет у пунктов "О нас" и "Услуги"

- Курс валют и погода в Омске

- Иконки-ссылки: печать, карта сайта, добавить в избранное, обратная связь

- Поля "логин" и "пароль" для авторизации пользователей, ниже или справа кнопка "войти" или "вход"

- Новости (в центральном регионе):

- дата

- заголовок (шрифт покрупнее) является ссылкой

- содержимое новости (шрифт помельче)

- листинг новостей (ссылки)

- Календарь справа от блока новостей, где ссылками являются цифры дат

- 2 логотипа партнеров справа под календарем (ссылки)

- Кнопка "Архив новостей" под новостями (ссылка)

- В подвале адрес, телефон и ссылка на наш сайт

- Шрифт нужен строгий, хорошо читаемый, но желательно нестандартный (если возможно).

- Фон нужен белый.

Принципиально расположить так, как в схеме:

- шапку

- меню горизонтально

- логин и пароль слева

- календарь справа

- новости в центре, остальное на ваше усмотрение, но главное - УДОБСТВО для пользователя.

Бюджет 10000 рублей.

Почтой вышлем схему и анкету компании.