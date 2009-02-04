Требуется создать логотип и дизайн сайта для небольшой службы такси - несколько страниц с (почти статичным) контентом: контактная информация, тарифы, примеры маршрутов, форма для заказа.

Детальное техническое задание - после выбора исполнителя.

При выборе будет учитываться наличие в портфолио похожих сайтов.

В личку писать не надо, указывайте ваши предложения здесь (сроки и цену).