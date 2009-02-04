Необходимо сверстать(не нарисовать а сверстать с PSD) шаблон под wordpress (вместе с табами и всем что есть в макете). Указывайте ценник, сроки и примеры аналогичных работ. Только здесь. В личку и icq не писать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать логотип и дизайн сайта для небольшой службы такси - несколько страниц с (почти статичным) контентом: контактная информация, тарифы, примеры маршрутов, форма для заказа.
Детальное техническое задание - после выбора исполнителя.
При выборе будет учитываться наличие в портфолио похожих сайтов.
В личку писать не надо, указывайте ваши предложения здесь (сроки и цену).
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $30Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Дизайн и верстка шаблона для DLEДизайн сайтов39 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Нужен дизайн главной страницы сайта для экспертного бюро. На главной нужно разместить: - Вместо логотипа в шапке поставить наименование организации - 4 пункта меню горизонтально. Выпадающее меню будет у пунктов "О нас" и "Услуги" - Курс валют и погода ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $25
Есть интернет-магазин одежды — http://tckshop.prostoprint.com Нужно сделать шапку. Размеры: ширина - 970 пикселей, высота - 170 пикселей (допускается +/-). Материалы можно найти в Google. Ключевые слова: тектоник, tecktonik, electrodance. Приветсвуются звездочки, но не приветсвуется орел тектоник. Возможные ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Dlegrub.net дизайн на подобие такого только на html Пишите сроки и ценуДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать дизайн для только-что запущеного инет-мага www.data-trade.com.ua, а также порезку даного диза и логотип. Нужна главная страница и страница для всех остальных разделов. Будет несколько простых страниц вроде «Контакты», «Оборудование», «Цены» и т.д. На ...Дизайн сайтов71 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Редизайн сайта www.carebest.ru в кривых ... под ФЛЕШ + ВЕРСТКА (исходники нужны в PSD, EPS(CDR) Бюджет 1500 руб. Срок - 8 часов, оплата сразу после согласования (понедельник) Стукать в АСЬКУ 428386518 Все исходники ТУТ: http://file.qip.ru/file/72823995/55bdc68e/content.htmlДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
Закрыто!Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Создание сайтов под ключ, платим 10-15 т.р. за сайт. Ваше прямое общение с заказчиком, составление с ним ТЗ , Брифов и прочего. Проект не разовый, это постоянное сотрудничество. Оплата скорее всего либо через Western Union, либо через Мигом ...Дизайн сайтов84 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Срочно розыскиваем Дизайнера из Москвы для изготовления дизайна Сайта Опыт работы от 3-х лет P.S Ищем срочно объем работ большоДизайн сайтов34 заявкиЗакрыт15 лет назад