Для сайта небольшой службы такси требуется создание анимированного интерактивного банера, а также автоматизация меню (плавное раскрытие подуровней, анимационая графика и подобное). Возможно, также понадобятся мелкие украшательства интерфейса (интерактивная анимация при движении мышкой). Детальное техническое задание - ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Имеется сверстанный дизайн сайта небольшой службы такси. Функционал минимальный (контакты, тарифы, типовые маршруты, форма заказа). Требуется натянуть его на Bitrix-Старт, а в дальнейшем осуществлять периодическую поддержку. Детали - после выбора исполнителя. В личку писать не надо, указывайте ваши ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется создать логотип и дизайн сайта для небольшой службы такси - несколько страниц с (почти статичным) контентом: контактная информация, тарифы, примеры маршрутов, форма для заказа. Детальное техническое задание - после выбора исполнителя. При выборе будет учитываться наличие ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
15 лет назад
Благодарю за приятное сотрудничество =) Буду рада снова с Вами работать!
Ответный отзыв
Спасибо за отличную и четкую работу
$100
10 баллов
15 лет назад
Было приятно работать над этим проектом. Заказчик показал себя с хорошей стороны. Своевременная оплата, хорошая связь, толковые советы... Удачи и всего доброго!
Ответный отзыв
Спасибо за качественную и оригинальную работу. Чуть подкачали сроки - но отчасти это моя вина, неоднозначно сформулировал задачу.