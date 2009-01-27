rainteam

Игорь Радуга rainteam

 
40 летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Flash: автоматизация меню и интерактивный баннер

    Для сайта небольшой службы такси требуется создание анимированного интерактивного банера, а также автоматизация меню (плавное раскрытие подуровней, анимационая графика и подобное). Возможно, также понадобятся мелкие украшательства интерфейса (интерактивная анимация при движении мышкой). Детальное техническое задание - ...

    Flash
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Bitrix-Старт: настройка и сопровождение

    Имеется сверстанный дизайн сайта небольшой службы такси. Функционал минимальный (контакты, тарифы, типовые маршруты, форма заказа). Требуется натянуть его на Bitrix-Старт, а в дальнейшем осуществлять периодическую поддержку. Детали - после выбора исполнителя. В личку писать не надо, указывайте ваши ...

    Дизайн сайтаБитрикс
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип и дизайн сайта

    Требуется создать логотип и дизайн сайта для небольшой службы такси - несколько страниц с (почти статичным) контентом: контактная информация, тарифы, примеры маршрутов, форма для заказа. Детальное техническое задание - после выбора исполнителя. При выборе будет учитываться наличие ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Alena_starikova
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Flash: автоматизация меню и интерактивный баннер
Благодарю за приятное сотрудничество =) Буду рада снова с Вами работать!
Спасибо за отличную и четкую работу
Ответный отзыв
ilyu-leon
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Логотип и дизайн сайта
Было приятно работать над этим проектом. Заказчик показал себя с хорошей стороны. Своевременная оплата, хорошая связь, толковые советы... Удачи и всего доброго!
Спасибо за качественную и оригинальную работу. Чуть подкачали сроки - но отчасти это моя вина, неоднозначно сформулировал задачу.
Ответный отзыв