Имеется сверстанный дизайн сайта небольшой службы такси. Функционал минимальный (контакты, тарифы, типовые маршруты, форма заказа). Требуется натянуть его на Bitrix-Старт, а в дальнейшем осуществлять периодическую поддержку. Детали - после выбора исполнителя. В личку писать не надо, указывайте ваши ...