Alena_starikova

Алена Alena_starikova

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

rainteam
Игорь 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Flash: автоматизация меню и интерактивный баннер
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!