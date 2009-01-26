Дизайн+верстка веб-библиотеки.

Нужен красивый диз для библиотеки+ верстка. Оригинально, но не слишком,чтобы было юзабельно и красиво. Кароче - шикарно.

Библиотека - значит не качать, а читать онлайн.

ТОЛЬКО для хороших, серьезных и ответственных дизайнеров - ася 945995.

БЮДЖЕТ - 100$ ровно. Не волнуйтесь, работы будет наверно ровно на эту цену.

сроки нормальные, не срочно, но и не месяц.