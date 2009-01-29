Дизайн и верстка webmoney - paypal обменника

Необходимо сверстать(не нарисовать а сверстать с PSD) шаблон под wordpress (вместе с табами и всем что есть в макете). Указывайте ценник, сроки и примеры аналогичных работ. Только здесь. В личку и icq не писать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказчику нравится сайт http://moneynews.ru/, можно ориентироваться на него.
Делается одна страница.
Функциональные блоки:
1. форма входа (e-mail как логин, пароль). чекбокс "запомнить". ссылки на регистрацию и восстановление.
2. тектовое меню на 5-8 элементов, предусмотреть "активный" элемент.
3. блок курса валют (евро и фунты стерлингов через доллар).
4. область контента.
5. счетчики-кнопки
6. копирайты
7. строка "хлебные крошки"
8. блок заголовков последних новостей (5 штук, заголовок и дата-время)
9. контакты (телефон, icq, skype)
10. баннеры - 468х60 и 2-3 100х100 (вертикально).
Ход работы:
1. выбирается исполнитель
2. 3-4 эскиза по расположению вышеперечисленных блоков (только расположение, без дизайна, просто схема (например в виде прямоугольников)).
3. по выбранному эскизу делается дизайн
4. верстка (валидная по xhtml transitional), смешанная (таблица в основании, потом div)
Оплата: 50% после схем расположения, 50% в самом конце. Хочу поручить все одному человеку (у многих дизайнеров есть сработанные верстальщики). В крайнем случае, можно только дизайн, верстальщика найду сам. Срок - до 29 января (включительно). Оплата по WMZ. Бюджет - 120 (дизайн), 30 (верстка). Можно демпинговать.
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