Дизайн и верстка webmoney - paypal обменника

Заказчику нравится сайт http://moneynews.ru/, можно ориентироваться на него.

Делается одна страница.

Функциональные блоки:

1. форма входа (e-mail как логин, пароль). чекбокс "запомнить". ссылки на регистрацию и восстановление.

2. тектовое меню на 5-8 элементов, предусмотреть "активный" элемент.

3. блок курса валют (евро и фунты стерлингов через доллар).

4. область контента.

5. счетчики-кнопки

6. копирайты

7. строка "хлебные крошки"

8. блок заголовков последних новостей (5 штук, заголовок и дата-время)

9. контакты (телефон, icq, skype)

10. баннеры - 468х60 и 2-3 100х100 (вертикально).

Ход работы:

1. выбирается исполнитель

2. 3-4 эскиза по расположению вышеперечисленных блоков (только расположение, без дизайна, просто схема (например в виде прямоугольников)).

3. по выбранному эскизу делается дизайн

4. верстка (валидная по xhtml transitional), смешанная (таблица в основании, потом div)

Оплата: 50% после схем расположения, 50% в самом конце. Хочу поручить все одному человеку (у многих дизайнеров есть сработанные верстальщики). В крайнем случае, можно только дизайн, верстальщика найду сам. Срок - до 29 января (включительно). Оплата по WMZ. Бюджет - 120 (дизайн), 30 (верстка). Можно демпинговать.