Дизайн и верстка для music box

Необходимо сверстать(не нарисовать а сверстать с PSD) шаблон под wordpress (вместе с табами и всем что есть в макете). Указывайте ценник, сроки и примеры аналогичных работ. Только здесь. В личку и icq не писать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание уникального дизайна и интеграция его в скрипт
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