Ребята привет, Для личного сайта визитки нужно создать и сверстать одну страницу. Структура и описание в приложенном файле. Срок – три дня с момента начала работы. Сайт очень простой (текст и ссылки) но придется поиграть с шрифтами, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здраствуйте!
Нужен ГОТОВЫЙ дизайн для строительного портала.
Если у кого есть уже готовые варианты, требующие небольшой доработки, обращаетесь.
Эскиз/скриншот, написать вид в каком предоставляется макет, цена.
Дизайн будет вешатся на подобный движок http://nwtrade.ru/.
Предложения на почту [email protected] или здесь в личку.
Дополнение:
нужен именно сам дизайн, а не дизайнер или дизайн студия.
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