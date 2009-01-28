Редизайн сайта

Очень небольшой сайт, требующий хорошего дизайна. Логистика сайта определена, есть контент. Есть немного исходных материалов для дизайнера. Несколько рисунков в стиле мульт/анимэ или комиксов. + хороший баланс цвета, фонов и композиции деталей. Сжатые сроки. В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим редизайн простенького сайта.
В строгих тонах.
Бюджет до 5ти тысяч.
Сорок 7-10 дней
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется помощь в создании и разработке сайта! Проект нацелен на поддержание социальных организаций и создание благотворительного фонда . Прежде чем предлагать свои услуги рекомендую почитать мою статью http://newscommunity.blogspot.com/ Требуется помощь в создании информационного медиа-портала и дизайна ...Завершен15 лет назад
Ищем web-дизайнера из Санкт-Петербурга в образовательный интернет проект,по совместительству художника,для создания логотипа и соответствующих логотипчиков.Просьба писать людям с уравновешенными психикой и взглядами на жизнь.Приветствуются девушки(ответственные!),креатив,мобильность(не тормознутость))Все остальные нюансы в личной переписке. Контакты: [email protected],АннаДизайн сайтов26 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сграбить и русифицировать шаблон под Wordpress http://osc.template-help.com/wordpress_12361/Завершен15 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта по теме, связанной с грузоперевозками, заказом автотехники различного типа, предоставлением услуг по аренде автотехники. Разрабатываемые сверстанные страницы: - Главная страница - Страница перевозчика - Страница заказчика - форма входа "логин и пароль" Должны быть разработаны и включены ...Завершен15 лет назад
- $75
Ребята привет, Для личного сайта визитки нужно создать и сверстать одну страницу. Структура и описание в приложенном файле. Срок – три дня с момента начала работы. Сайт очень простой (текст и ссылки) но придется поиграть с шрифтами, ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Здраствуйте! Нужен ГОТОВЫЙ дизайн для строительного портала. Если у кого есть уже готовые варианты, требующие небольшой доработки, обращаетесь. Эскиз/скриншот, написать вид в каком предоставляется макет, цена. Дизайн будет вешатся на подобный движок http://nwtrade.ru/. Предложения на почту [email protected] ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно разработать и сверстать сайт по тематике строительство. При этом сайт будет стоять на Нет каде. тоесть человек должен знать как сверстать и поставить его туда. Дизайн должен быть ярким и интересным, конечно не ...Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработка логотипа и дизайна сайта для беременных - "РОДНИК" Сайт не будет обладать функциональной навороченностью - для него главное креативность,нестандартное размещение элементов,меню и так далее...тоже касается и логотипа. Рассматриваются все варианты - выбирается один вариант и ...Завершен15 лет назад
2 сайта-визитки на 3-4 страницы. Тематика - автомобильные запчасти. Во время выполнения проекта необходимо несколько раз приехать в офис в центре Москвы. Работы - дизайн+вёрстка. Возможно продолжение сотрудничества, так как сайтов намечается несколько.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт15 лет назад