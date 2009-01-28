Создание дизайна и помощь в разработке сайта

Требуется помощь в создании и разработке сайта! Проект нацелен на поддержание социальных организаций и создание благотворительного фонда . Прежде чем предлагать свои услуги рекомендую почитать мою статью http://newscommunity.blogspot.com/

Требуется помощь в создании информационного медиа-портала и дизайна для него. Сай1т работает на движке movable-type

По поводу предложений и сотрудничества писать на icq 254222161

Заранее спасибо!