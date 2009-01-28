Дизайн для сайта

Оригинальный (использования шаблонов, либо элементов шаблона строго запрещено!) дизайн для интернет-портала по представлению продукции компании - тонометры и термометры. Образец, что будет на сайте по адресу - www. csmedica-ural . ru Дизайн такого "качества" не принимаются, нужен аккуратный и удобный дизайн.

Структура схожая с указанным сайтом.

Предложение принимаются от кандидатов с указанием выполненных работ по дизайну порталов.

Для тех, с кем работаем впервые — без предоплаты!