Шаблон+лого для Joomla 1.0.15 Lavra Edition

$100
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок308 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется готовый для установки на движок шаблон+лого фирмы ( несложное без наворотов, простое и стильное) для сайта на Joomla 1.0.15 Lavra Edition. Тематика - seo-услуги+офлайн наружная реклама.

Цветовая гамма и структура подобная этому http://www.ethnostyling.com/ru/paid/webdesign/joomla_templates/21599/

Подробности в ходе работы.

Joomla
15 лет назад
Artisto
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
15 лет назад
$100
3 дня
  • Похожие заказы

  • Дизайн adult сайта

    $300

    Необходимо разработать дизайн adult сайтa тз в прикрепленном документе Верстка не нужна только psd.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн шапки сайта на тему заработка в инете

    Дизайн должен состоять из 4 частей и вписыватся в таблицу из 4 ячеек: левая и правая по 150 пикс., вторая слева "резиновая", вторая справа может варьрироватья. Высота 130 пикс. С преобладанием зеленых и желтых тонов. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт ювелирной сети

    $1000

    Требуется разработать сайт ювелирной сети магазинов. Имеется логотип, фирменный стиль, фотографии продуктов. Задача - РАЗРАБОТАТЬ ДИЗАЙН САЙТА в соответствии с фирменным стилем. Шаблонный дизайн неприемлем. Нужен уникальный, новый в своем роде дизайн. Предпочтение отдается не только качеству испольнени ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт ресторана

    Нужен дизайнер-flasher, для создания сайта Описание: Ресторан балканской икухни. Основное направлене - блюда на вертеле и на мангале. Нужно сделать очень "вкусный сайт". Пример того, что хочется - можно посмотреть здесь: http://webanet.ru/search.html?author=&amp;category=76&amp;keyword=&amp;number=&amp;x=38&amp;y=13 Нужно сделать примерно так же, но с другой ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $500

    Оригинальный (использования шаблонов, либо элементов шаблона строго запрещено!) дизайн для интернет-портала по представлению продукции компании - тонометры и термометры. Образец, что будет на сайте по адресу - www. csmedica-ural . ru Дизайн такого "качества" не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн страницы Грузоперевозок

    $200

    Необходимо разработать не сложный дизайн страницы для грузоперевозок. Дизайн двух станиц нужен. Верстка не нужна. Подробное описание по почте или в аське. Ищется дизайнер для длительного сотрудничества. В дальнейшем работа по договору.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн cайта

    Очень небольшой сайт, требующий хорошего дизайна. Логистика сайта определена, есть контент. Есть немного исходных материалов для дизайнера. Несколько рисунков в стиле мульт/анимэ или комиксов. + хороший баланс цвета, фонов и композиции деталей. Сжатые сроки. В ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание дизайна и помощь в разработке сайта

    Требуется помощь в создании и разработке сайта! Проект нацелен на поддержание социальных организаций и создание благотворительного фонда . Прежде чем предлагать свои услуги рекомендую почитать мою статью http://newscommunity.blogspot.com/ Требуется помощь в создании информационного медиа-портала и дизайна ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад