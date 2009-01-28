Конкурс - Дизайн сайта (результат - psd)

$220
Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок1359 просмотров
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#1$

Требуется придумать дизайн сайта для предcтавления спектакля "Звездный подарок".

Спектакль о звёздах, планетах, зодиаках.

Также планируется размещать интересные факты по теме астрология.

Желательно предусмотреть возможность небольшой анимации (мерцание звезд или др, что подскажет фантазия).

Логотип театра и др. информация http://www.st-effect.ru

Победитель и занявшие 2 и 3 места смогут получать заказы веб-студии для удаленной работы.

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Дизайн сайта
15 лет назад
st-effect
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Победитель конкурса
Dia_b
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Dia_b
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
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