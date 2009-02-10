Разработка дизайна интернет-магазина косметики

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок547 просмотров
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Необходимо разработать дизайн интернет-магазина косметики и парфюмерии. Движок магазина на Viartshop (viart.com). Весь дизайн делается на CSS + графика. Flash и анимацию не надо.

15 лет назад
folod
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
versus
Юра 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$200
3 дня
Работа выполнена отлично в соответствии со всеми высказанными пожеланиями. Буду рад дальнейшему сотрудничеству с Юрием.
Доволен работой с Дмитрием. Отличный заказчик! Все понятно и коротко объяснил что нужно и что хочет получить в итоге. Оплата была произведена в оговоренные сроки и по оговоренной схеме. Буду рад продолжению сотрудничества.
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