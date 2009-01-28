Дизайн сайта выездного шиномонтажа

Необходим простенький дизайн. С вёрсткой в простой html.

+ контактная форма заказа с отсылкой заказов на мыло

(если не сложно, то можно по СМС)

Шапка.

слева - логотип.

он дан в формате Corel Draw. привести его в нормальный вид, сохранив суть. (файл в приложениях)

справа - контактный телефон.

потом какая-нибудь простая картинка по теме.

если что, смогу подобрать сам. или вовсе не нужно.

Далее.

навигация по разделам

тобишь "О компании", "Цены", "Заказать" и т.д.

Ну и внизу текстовый блок.

В принципе, дизайна по минимуму.

Всё в тонах логотипа - голубеньких.

Излишеств не нужно.

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прошу оставлять ссылку на портфолио, цену и контактную аську