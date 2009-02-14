Требуется редизайн сайта

Проект был сделан на отлично, человек действительно знает и понимает, что нужно клиенту. Опыт работы тоже сразу заметен. Понравилось еще то, что есть всегда обратная связь клиент-заказчик. Абсолютно адекватная реакция на замечания клиента и исполнение его дальнейших пожеланий по проекту. Буду рабоать дальше с этим человеком. Всем рекомендую.