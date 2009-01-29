Шаблон под DataLife Engine

Необходим шаблон для игрового flash сайта. Необходимые условия:

1 Уникальность.

2 Скрипты, выделяющие самых активных участников.

3 Скрипт, если такой есть, позволяющий подсчитать самых активных участников, скачавших файлы с файлообменников.

4 Нужны топы игр с сайта : новое и популярное

5 Всё обычное типа часы, регистрация, если можно время проведённое на сайте

+ я хочу поставить баннеры на сайт, я думаю единственное в чём мне понадобится помощь

Сайт должен быть направлен в большие массы)Так что работы буду выбирать достаточно строго) Сроки короткие.

В цене я думаю договоримся. + с вас полная установка, помощь в случае чего.

Жду желающих.Обращаться icq 364333286 ну и конечно же предоставите сайты со своими работами)

Предложение недействительно.Цена стоит такая, чтобы все видели... Ибо вы не представляете как я расстроен...Кто может помочь напишите мне на 364333286...Кто подскажет как восстановить базу...