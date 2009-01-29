Дизайн интернет-магазинов

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок273 просмотра
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#1$

1. Дизайн для двух интернет-магазинов по продаже крупной бытовой техники.

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+единый шаблон для корзины, текстовых страниц (например, доставка, оплата и пр.)

2. редизайн существующего сайта компании (для оптовых покупателей)

15 лет назад
sudarynya-olga
Ольга Зимина 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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