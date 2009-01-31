Игровые автоматы

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки333 просмотра
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Требуется сделать flash сайт с игровыми автоматами, полный аналог http://moneygive.com/

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- имеющих готовое решение к продаже

- имеющим опыт и портфолио в реализации игровых автоматов.

15 лет назад
a_v_aksenov
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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