a_v_aksenov

Необходимо стилизовать 8 иконок для футбольного сайта. Размер примерно в 2 раза больше чем в примере. Название файлов должно быть сохранено. Важно не копировать с других ресурсов, а сделать приятные и легкочитаемые иконки. Гол http://rfpl.org/img/ev1.gif Замена http://rfpl.org/img/ev2.gif Желтая карточка http://rfpl.org/img/ev3.gif Красная карточка http://rfpl.org/img/ev4.gif 2-я желтая ...