a_v_aksenov

Александр Аксенов a_v_aksenov

 
49 летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Игровые автоматы

    $5000

    Требуется сделать flash сайт с игровыми автоматами, полный аналог http://moneygive.com/ Выслушаю предложения только от людей - имеющих готовое решение к продаже - имеющим опыт и портфолио в реализации игровых автоматов.

    Flash
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта о моде

    $250

    Нужен стильный дизайн главной страницы сайта о моде и модной одежде. Цвета - черный и золотой в шапке, белый в контентной части. Подробнее объясню выбранному исполнителю. Без соответствующего портфолио просьба не беспокоить. Примерный уровень - не ниже ...

    Дизайн сайтаДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов87 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Иконки для сайта

    $20

    Необходимо стилизовать 8 иконок для футбольного сайта. Размер примерно в 2 раза больше чем в примере. Название файлов должно быть сохранено. Важно не копировать с других ресурсов, а сделать приятные и легкочитаемые иконки. Гол http://rfpl.org/img/ev1.gif Замена http://rfpl.org/img/ev2.gif Желтая карточка http://rfpl.org/img/ev3.gif Красная карточка http://rfpl.org/img/ev4.gif 2-я желтая ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад