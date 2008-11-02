a_v_aksenov

Требуется сделать flash сайт с игровыми автоматами, полный аналог http://moneygive.com/ Выслушаю предложения только от людей - имеющих готовое решение к продаже - имеющим опыт и портфолио в реализации игровых автоматов.
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- $5000Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужен стильный дизайн главной страницы сайта о моде и модной одежде. Цвета - черный и золотой в шапке, белый в контентной части. Подробнее объясню выбранному исполнителю. Без соответствующего портфолио просьба не беспокоить. Примерный уровень - не ниже ...Дизайн сайтов87 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Необходимо стилизовать 8 иконок для футбольного сайта. Размер примерно в 2 раза больше чем в примере. Название файлов должно быть сохранено. Важно не копировать с других ресурсов, а сделать приятные и легкочитаемые иконки. Гол http://rfpl.org/img/ev1.gif Замена http://rfpl.org/img/ev2.gif Желтая карточка http://rfpl.org/img/ev3.gif Красная карточка http://rfpl.org/img/ev4.gif 2-я желтая ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт15 лет назад