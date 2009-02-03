Создать простой сайт на Джумле

Требуется фрилансер чтобы создать сайт на джумле и поставить его на хостинг.. Исходный сайтаналог www.zop.ru (сайт завода)

Сайт который надо делать www.avtovoda.ru - фирма

Фирма является торговым представителем завода по продаже автожидкостей. Сайт надо сделать такой же как у завода только убрать некоторые разделы и немного изменить дизайн ( используемые цвета на сайте светло-зеленый, розовый, голубой) и поставить другую шапку вверху ..и Ничего не изобретать более.