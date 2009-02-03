Создать простой сайт на Джумле

$250
Сайты «под ключ»Завершен42 заявки445 просмотров
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Требуется фрилансер чтобы создать сайт на джумле и поставить его на хостинг.. Исходный сайтаналог www.zop.ru (сайт завода)

Сайт который надо делать www.avtovoda.ru - фирма

Фирма является торговым представителем завода по продаже автожидкостей. Сайт надо сделать такой же как у завода только убрать некоторые разделы и немного изменить дизайн ( используемые цвета на сайте светло-зеленый, розовый, голубой) и поставить другую шапку вверху ..и Ничего не изобретать более.

15 лет назад
3liga
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
SilverShadow
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$125
3 дня
Молодец парень. Почему выбрал его, потому что он не ставил никаких условий, взялся и сделал.. Сделал все так как я просил..У него все просто сначало работа потом деньги..Мне было приятно.. Будет работа обращусь еще обязательно...
Приятно было работать с Алексеем. Задания поставлены четко и понятно. Рекомендую.
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