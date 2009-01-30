Необходимо произвести редактирование компонента Джумлига на сайте www.3liga.ru. в частности - тотализатора ( турнира прогнозов). Тотализатор уже создан , но он работает в платном режиме через СМС. 1/Необходимо снять платный режим и сделать доступный для ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо установить и запустить модуль для Джумлы, который позволяет зарегистрированным пользовыателям сайта оставлять свои комментарии для статей - новостей опубликованных на сайте. Сайт www.3liga.ru Предлагайте свои условия.Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
Для действующего сайта необходимо сделать и установить модуль для размещения 2-х баннеров Естественно адаптировать под дизайн сайта. Сайт http://www.3liga.ru Техзадание : необходимо чтобы на сайте показывались следующие банеры 1. 966Х90 или примерно такой размер по центру вверху сразу ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Объясню что мне необходимо - у нас на сайте www.3liga.ru tсть разделы посвященные футбольным турнирам..их много в каждом турнире по 10 команд.. 3 лиги по 8 турниров это 24 турнира... в каждом турнире мы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется фрилансер чтобы создать сайт на джумле и поставить его на хостинг.. Исходный сайтаналог www.zop.ru (сайт завода) Сайт который надо делать www.avtovoda.ru - фирма Фирма является торговым представителем завода по продаже автожидкостей. Сайт надо сделать ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Требуется фрилансер для создания сайта . Необходим сделать - шаблон с дизайном создать разделы подразделы и установить модули, Обязательно на Джумле, и установтить его на моем хостинге. Дизайн простой .. Наполнение делать не надо...Типовой ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад