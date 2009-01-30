3liga

Алексей Пономарев 3liga

 
52 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редактирование компонента Джумлига

    Необходимо произвести редактирование компонента Джумлига на сайте www.3liga.ru. в частности - тотализатора ( турнира прогнозов). Тотализатор уже создан , но он работает в платном режиме через СМС. 1/Необходимо снять платный режим и сделать доступный для ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Установка модуля для Джумлы

    Необходимо установить и запустить модуль для Джумлы, который позволяет зарегистрированным пользовыателям сайта оставлять свои комментарии для статей - новостей опубликованных на сайте. Сайт www.3liga.ru Предлагайте свои условия.

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание модуля Джумлы для размещения баннеров.

    Для действующего сайта необходимо сделать и установить модуль для размещения 2-х баннеров Естественно адаптировать под дизайн сайта. Сайт http://www.3liga.ru Техзадание : необходимо чтобы на сайте показывались следующие банеры 1. 966Х90 или примерно такой размер по центру вверху сразу ...

    Дизайн сайтаJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Интеграция программы под веб-интерфейс

    Объясню что мне необходимо - у нас на сайте www.3liga.ru tсть разделы посвященные футбольным турнирам..их много в каждом турнире по 10 команд.. 3 лиги по 8 турниров это 24 турнира... в каждом турнире мы ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать простой сайт на Джумле

    $250

    Требуется фрилансер чтобы создать сайт на джумле и поставить его на хостинг.. Исходный сайтаналог www.zop.ru (сайт завода) Сайт который надо делать www.avtovoda.ru - фирма Фирма является торговым представителем завода по продаже автожидкостей. Сайт надо сделать ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работа по созданию сайта

    $250

    Требуется фрилансер для создания сайта . Необходим сделать - шаблон с дизайном создать разделы подразделы и установить модули, Обязательно на Джумле, и установтить его на моем хостинге. Дизайн простой .. Наполнение делать не надо...Типовой ...

    Joomla
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Demosfen85_del
Россия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
$230
10 баллов
10 лет назад
Работа по созданию сайта
+
Сделал все что я просил его точно и в срок.
Ответный отзыв
InfoRegion
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
10 баллов
15 лет назад
Работа по созданию сайта
Приятно работать с таким заказчиком. Четкое ТЗ. Предоплата и оплата как и договаривались. Четкие задания на доработки. Рекомендую!
Меня удивил отрицательный отзыв .. я РЕКОМЕНДУЮ ЭТУ КОМАНДУ ВСЕМ.. ПРОФЕССИОНАЛЫ с большой буквы. САЙТ МНЕ СДЕЛАЛИ ПРОСТО КЛАСННЫЙ . Еще раз всем РЕКОМЕНДУЮ. Никаких замечаний нет, все четко все в срок.. Вообщем теперь я знаю к кому обращаться.. Мой сайт www.3liga.ru
Ответный отзыв
SilverShadow
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$125
10 баллов
15 лет назад
Создать простой сайт на Джумле
Приятно было работать с Алексеем. Задания поставлены четко и понятно. Рекомендую.
Молодец парень. Почему выбрал его, потому что он не ставил никаких условий, взялся и сделал.. Сделал все так как я просил..У него все просто сначало работа потом деньги..Мне было приятно.. Будет работа обращусь еще обязательно...
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