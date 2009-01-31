"Сайт под ключ"

Необходимо создать аналог флэш сайта. Каталог продукции. Указывайте цены с дизайном и без дизайна. По возможности расписывайте стоимость всех элементов сайта. Адрес сайта в приложении. В приват не писать, все предложения скрытые так что раскрывайтесь)