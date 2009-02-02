Разработка сайта под ключ по готовому ТЗ

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок375 просмотров
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Необходима разработка сайта под ключ по готовому ТЗ (см.приложение).

Сроки 15-20 дней.

Оплата только в рублях (указывайте цену в рублях).

Просьба не оставлять предложения без указания стоимости и сроков, а также не писать в личку и isq (все такие предложения будут отклонены).

Оплата после тестирования проекта на сервере разработчика, без предоплаты.

Наличие портфолио - обязательно.

15 лет назад
andrey-fomin
Андрей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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