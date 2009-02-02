Интернет магазин

Необходима разработка сайта под ключ по готовому ТЗ (см.приложение). Сроки 15-20 дней. Оплата только в рублях (указывайте цену в рублях). Просьба не оставлять предложения без указания стоимости и сроков, а также не писать в личку и isq (все ...