Создание сайта для DJ

Необходимо создать имиджевый сайт с элементами Flash для диджея, включающий в себя, фото, музыку, рекламу и тд.

Если подойдет цена, то возможно рассмотрение более сложного проекта, то есть все то же самое, но с возможностью самостоятельного добавления контента (музыки, фотографий, событий) или же вариант постоянного обслуживания сайта. + скачивание музыки этого диджея, но при этом отдельно кнопка donate (прием платежей одним или несколькими способами)