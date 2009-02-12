Сайт-визитка + дизайн логотипа

Необходимо создать Web-сайт "под ключ", который будет предлагать услуги пополнения счета мобильных телефонов и провайдеров интернет услуг, как Украинских, так и Российских. Сайт без лишних наваротов, но с "изюминкой". Сайт должен иметь свой узнаваемый бренд ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание сайта-визитки, 2 уровневое меню, ~20 страниц (наполнение не нужно). "Свежий" (не перенасыщенный) дизайн. Форма обратной связи. CMS не нужен.
Дополнительно требуется создание графического логотипа.
Задача не сложная, "навороты" не требуются, но срочная (2-3 дня после согласования ТЗ).
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