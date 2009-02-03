Необходимо создать Web-сайт "под ключ", который будет предлагать услуги пополнения счета мобильных телефонов и провайдеров интернет услуг, как Украинских, так и Российских. Сайт без лишних наваротов, но с "изюминкой". Сайт должен иметь свой узнаваемый бренд (дизайн, логотип,название). Все расчеты должны производиться на сайте посредством WebMoney, пластиковых карт Visa и др. способами. Пример http://cardstore.com.ua где-то так, но с русскими и со своей "фишкой". Персональный аттестат имеется. И дополнительна 2 баннера большой и маленький.