Аналог сервиса readme.ru

Нужно скопировать систему обмена трафиком httl://www.readme.ru. Система не просто парсит новости из рсс-каналов, а возвращает траффик пользователям разместившим информеры на своих сайтах. Также есть система продажи траффика и сборки информеров в партнерском разделе. Нужен исполнитель с опытом подобных разработок или точно знающим о чем идет речь. Сразу называйте цену и сроки