Аналог сервиса readme.ru

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Нужно скопировать систему обмена трафиком httl://www.readme.ru. Система не просто парсит новости из рсс-каналов, а возвращает траффик пользователям разместившим информеры на своих сайтах. Также есть система продажи траффика и сборки информеров в партнерском разделе. Нужен исполнитель с опытом подобных разработок или точно знающим о чем идет речь. Сразу называйте цену и сроки
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