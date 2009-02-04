Необходим сайт по типу: http://www.bonobos.com/ http://www.saintsens.com/ техническое задание в файле Отправляйте свои оценки по времени и по стоимости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать копию сайта www.denny.by со своим дизайном. Полностью сохранить структуру сайта.
Наличие минимальной админки: добавление новых товаров, редактирование, добавление разделов, редактирование нескольких настроек сайта (курс $, количество отображаемых товаров на одной странице и т.п.).
Раскрутка сайта по запросам "прикольные майки, прикольные футболки, майки, футболки" хотя бы в 10 по белорусским регионам.
Верстка полностью дивами.
Размещение на хост-площадке.
В общем все функции полностью как на том сайте, кроме конструктора...
Предлагайте свои цены и сроки...
- Похожие заказы
- $600Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт15 лет назад
Уважаемые Господа, Нужно разработать интернет-компонент, краткую аннотацию к которому прилагаю к Проекту. Примерное количество страниц: ок. 15 шт. (с учетом страниц интерфейса управления). Имеется Техническое задание на разработку компонента, с подробным описанием структуры данных объектов, правил представления ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать от и до сайт для компании занимающейся организацией футбольных мероприятий. Срок 2-3 недели. От исполнителя требуется: дизайн + движок (можно предложить свою СMS). Сайт по структуре примерно будет похож на: flmuvao.ru. Только дизайн ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Создание сайта с поддержкой Flash-анимации для оптовой компаниииСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $500
Добрый день, Нужно разработать сайт - интересует программная часть. Дизайн предоставляется. Сайт будет содержать информационные страницы, страница регистрации (2 поля), страница для скачивания цифрового контента. Страница администрирования обязательна. Будут рассмотрены реальные предложения с реальными сроками. Все предложения здесь. Спасибо.Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Нужна визитка лучше шаблон, срочно до 7-го февраля 3-4 страницы материал предоставлю, тематика Ремонт КаМАЗов и сразу же SEO до ТОП 10 yandex, за месяц-полтора. Лучше один исполнитель до заказов продвинуть весь проект без предоплаты.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Мне необходим сайт > > разделы сайта: главная, новости, конкурсы, жизнь, форум, друзья, партнеры главная - описательная часть сайта, клуба...новости - разные подразделы 3-4 шт конкурсы - возможность голосования с фиксацией IP компа, который проголосовал, ...Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется создание сайта-визитки, 2 уровневое меню, ~20 страниц (наполнение не нужно). "Свежий" (не перенасыщенный) дизайн. Форма обратной связи. CMS не нужен. Дополнительно требуется создание графического логотипа. Задача не сложная, "навороты" не требуются, но срочная (2-3 дня после ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо создать Web-сайт "под ключ", который будет предлагать услуги пополнения счета мобильных телефонов и провайдеров интернет услуг, как Украинских, так и Российских. Сайт без лишних наваротов, но с "изюминкой". Сайт должен иметь свой узнаваемый бренд ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт15 лет назад
Надо сделать сайт на базе существующего. Аналог textsale.ru Жду предложений по цене и срокахСайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт15 лет назад