Требуется создать копию сайта www.denny.by со своим дизайном. Полностью сохранить структуру сайта.

Наличие минимальной админки: добавление новых товаров, редактирование, добавление разделов, редактирование нескольких настроек сайта (курс $, количество отображаемых товаров на одной странице и т.п.).

Раскрутка сайта по запросам "прикольные майки, прикольные футболки, майки, футболки" хотя бы в 10 по белорусским регионам.

Верстка полностью дивами.

Размещение на хост-площадке.

В общем все функции полностью как на том сайте, кроме конструктора...

Предлагайте свои цены и сроки...