Webroller

Юрий Webroller

 
34 годаБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
zold
54 годаЛатвия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать шапку сайта
Спасибо. Все быстро, с учетом всех пожеланий и поправок. Буду обращаться в дальнейшем.
Быстро и без тормозов. Спасибо!
Ответный отзыв
zold
54 годаЛатвия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Отрисовать и сверстать в html страницу
Большое спасибо. Все быстро, с учетом всех пожеланий и поправок.
EcoSoft
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Переделать цветовую гамму (схему) веб-сайта
Юрий справился со своей работой отлично! Думаю и дальше будем сотрудничать.
Очень приятный и терпеливый заказчик! Спасибо за работу и дальнейших успехов!
Ответный отзыв
RS_Gleb
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$75
10 баллов
15 лет назад
Нужна дороботка.
Была выполнена работа по дизайну + верстка макета на высшем уровне. Профессиональное отношение к делу, всё точно по расписанию. Приятный в общении человек. Спасибо за работу и дальнейших успехов.
Хороший работадалеть! Удивительно разбирающийся в web-технологиях. Общителельный, понимающий и знаюищий человек. Побольше бы таких толковых заказчиков. Спасибо.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $40
от 2 дней
нет рейтинга
Показать все услуги