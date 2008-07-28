Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- UNIMERKS151 просмотр
- UNIMERKS109 просмотров
- Moni130 просмотров
- PERCEV148 просмотров
- Окна для БЕЛИНЖПРОЕКТ140 просмотров
- Мужская этикетка117 просмотров
- Женская этикетка114 просмотров
- WebHolly Design Studio118 просмотров
- Spayder Men Logo104 просмотра
- Spayder Women Logo115 просмотров
- MALLOW F111 просмотров
- WebHolly Design Studio234 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Спасибо. Все быстро, с учетом всех пожеланий и поправок. Буду обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв
Быстро и без тормозов. Спасибо!
$10
10 баллов
14 лет назад
Большое спасибо. Все быстро, с учетом всех пожеланий и поправок.
$5
10 баллов
14 лет назад
Юрий справился со своей работой отлично! Думаю и дальше будем сотрудничать.
Ответный отзыв
Очень приятный и терпеливый заказчик! Спасибо за работу и дальнейших успехов!
$75
10 баллов
15 лет назад
Была выполнена работа по дизайну + верстка макета на высшем уровне. Профессиональное отношение к делу, всё точно по расписанию. Приятный в общении человек. Спасибо за работу и дальнейших успехов.
Ответный отзыв
Хороший работадалеть! Удивительно разбирающийся в web-технологиях. Общителельный, понимающий и знаюищий человек. Побольше бы таких толковых заказчиков. Спасибо.
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $40
от 2 дней
нет рейтинга