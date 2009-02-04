Разработка сайта

Есть сайт, но он уже не устраивает, так как нельзя его адекватно менять:( И поэтому он устаревший: от дизайна до логики. www.perekrestok.info

Надо сделать новый сайт. Например, типа www.detinashi.ru Есть вся информация, куча фоток. Также имеется большое желание сделать красивый и толковый сайт. Срок - 2-3 недели. Если раньше - только приветствуется:) Желательно на джумле.

Бюджет - 20 000 - 25 000 рублей.

Буду рада предложить этот проект специалистам, уже справлявшимся с подобной задачей. Если Вам интересен этот проект, дайте ссылку на разработанные Вами сайты.

Спасибо.

Всем удачи.