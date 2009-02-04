Клон buildinginfo.eu или подобное (возможно у Вас уже есть подобный движок, надо просто чуть подточить).

Смысл таков: есть база информации. Для не зарегистрированных пользователей она показывается частично. Для зарегистрированных - полностью. Это базовый функционал.

Плюс к этому понятное дело управление юзверями, объявлениями и т.п.

Предпочтение тем, у кого уже есть что-то подобное или опыт.