Есть сайт, но он уже не устраивает, так как нельзя его адекватно менять:( И поэтому он устаревший: от дизайна до логики. www.perekrestok.info Надо сделать новый сайт. Например, типа www.detinashi.ru Есть вся информация, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Клон buildinginfo.eu или подобное (возможно у Вас уже есть подобный движок, надо просто чуть подточить).
Смысл таков: есть база информации. Для не зарегистрированных пользователей она показывается частично. Для зарегистрированных - полностью. Это базовый функционал.
Плюс к этому понятное дело управление юзверями, объявлениями и т.п.
Предпочтение тем, у кого уже есть что-то подобное или опыт.
- Похожие заказы
- $700Сайты «под ключ»49 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать интернет-магазин на базе движка Joomla по продаже товара используя XML. Кто сможет - стучите в асю (2313 ноль 7 шесть) Опыта создания интернет-магазинов на joomla обязателен. Портфолио обязательно.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется создать копию сайта www.denny.by со своим дизайном. Полностью сохранить структуру сайта. Наличие минимальной админки: добавление новых товаров, редактирование, добавление разделов, редактирование нескольких настроек сайта (курс $, количество отображаемых товаров на одной странице и т.п.). Раскрутка ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $600
Необходим сайт по типу: http://www.bonobos.com/ http://www.saintsens.com/ техническое задание в файле Отправляйте свои оценки по времени и по стоимости.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт15 лет назад
Уважаемые Господа, Нужно разработать интернет-компонент, краткую аннотацию к которому прилагаю к Проекту. Примерное количество страниц: ок. 15 шт. (с учетом страниц интерфейса управления). Имеется Техническое задание на разработку компонента, с подробным описанием структуры данных объектов, правил представления ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать от и до сайт для компании занимающейся организацией футбольных мероприятий. Срок 2-3 недели. От исполнителя требуется: дизайн + движок (можно предложить свою СMS). Сайт по структуре примерно будет похож на: flmuvao.ru. Только дизайн ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Создание сайта с поддержкой Flash-анимации для оптовой компаниииСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $500
Добрый день, Нужно разработать сайт - интересует программная часть. Дизайн предоставляется. Сайт будет содержать информационные страницы, страница регистрации (2 поля), страница для скачивания цифрового контента. Страница администрирования обязательна. Будут рассмотрены реальные предложения с реальными сроками. Все предложения здесь. Спасибо.Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Нужна визитка лучше шаблон, срочно до 7-го февраля 3-4 страницы материал предоставлю, тематика Ремонт КаМАЗов и сразу же SEO до ТОП 10 yandex, за месяц-полтора. Лучше один исполнитель до заказов продвинуть весь проект без предоплаты.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Мне необходим сайт > > разделы сайта: главная, новости, конкурсы, жизнь, форум, друзья, партнеры главная - описательная часть сайта, клуба...новости - разные подразделы 3-4 шт конкурсы - возможность голосования с фиксацией IP компа, который проголосовал, ...Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт15 лет назад