Клон buildinginfo.eu или подобное

$300
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки161 просмотр
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Клон buildinginfo.eu или подобное (возможно у Вас уже есть подобный движок, надо просто чуть подточить).

Смысл таков: есть база информации. Для не зарегистрированных пользователей она показывается частично. Для зарегистрированных - полностью. Это базовый функционал.

Плюс к этому понятное дело управление юзверями, объявлениями и т.п.

Предпочтение тем, у кого уже есть что-то подобное или опыт.

15 лет назад
Svetov
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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