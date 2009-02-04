Сайт-визитка строительной фирмы

Сайт заключается в 1-3 страницах. Возможен ли полный цикл работ (дизайн, верстка) в указанном бюджете? Отвечу на ваши вопросы в ЛС.

Повторяю для одаренных: не беспокоить ICQ, skype. Просто игнорирую.

По сути вопроса: CMS не требуется, требуется скорее дизайн. Объем "программирования" минимальный.