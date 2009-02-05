Привет ребята!

Нужно написать сайт доски объявлений (оригинальный дизайн, движок).

Понятия не имею сколько это может стоить.

В ваших предложениях прошу указывать стоимость Ваших услуг и описать основные возможности доски. По возможности скиньте несколько ссылок на существующие доски с такими же характеристиками.

Ваши сообщения скрыты от других.

Прошу не писать в личку!

Жду Ваших предложений.

Спасибо!