Сайт доски объявлений

Сайты «под ключ»Закрыт31 заявка329 просмотров
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Привет ребята!

Нужно написать сайт доски объявлений (оригинальный дизайн, движок).

Понятия не имею сколько это может стоить.

В ваших предложениях прошу указывать стоимость Ваших услуг и описать основные возможности доски. По возможности скиньте несколько ссылок на существующие доски с такими же характеристиками.

Ваши сообщения скрыты от других.

Прошу не писать в личку!

Жду Ваших предложений.

Спасибо!

15 лет назад
Sambur
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
daosfree
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$150
9 дней
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